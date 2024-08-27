Российский курорт затопило после сильного ливня

Сочи затопило после сильного ливня

Сочи затопило после сильного ливня, обрушившегося прошлой ночью. Об этом сообщил мэр российского города-курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, сильнее всего залило Хостинский район, где выпало по меньшей мере 125 миллиметров осадков. В результате непогоды уровень воды в реке Хоста поднялся до опасной отметки, а территории на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной были подтоплены. Кроме того, цокольный этаж одной из больниц залило, а на главную дорогу, которая ведет в село Красная Воля, сошел сель.

На записях, сделанных местным жителем и сотрудником медучреждения, можно наблюдать, как через окно здания мощным потоком льется вода. Залив оказался настолько серьезным, что по больнице начали плавать емкости для анализов, стулья и другая мебель, а всех больных пришлось эвакуировать. В свою очередь, несколько машин на улицах города оказались почти полностью затоплены и застряли прямо посередине оживленной дороги, что спровоцировало пробку из десятков машин.

«Ночью спасатели откачивали воду, расчищали территории. Под общей координацией городского оперативного штаба работали почти 60 человек и 38 единиц техники, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия. Сейчас коммунальщики приступили к устранению наносов на локальных участках в Хосте», — отчитался Прошунин.

Ранее в этот же день стало известно, что зрителей концерта Стаса Михайлова в Сочи настиг потоп.