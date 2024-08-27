Mash: зрителей концерта Стаса Михайлова в Сочи настиг потоп из-за сильного ливня

Зрителей юбилейного концерта российского певца Стаса Михайлова в Сочи залило водой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Потоп из-за тропического ливня в городе настиг посетителей мероприятия в зале «Фестивальный». По данным канала, людей, которые сидели с первого по шестой ряд, залило полностью. Те слушатели, которые расположились выше, смогли снять погодное явление на камеру.

Ранее представительница Стаса Михайлова Анна Исаева прокомментировала информацию о том, что артист выезжает на корпоративы только вместе с женой.

До этого продюсер Яна Рудковская показала накрывший «Новую волну» в Сочи страшный смерч.