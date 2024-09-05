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22:10, 5 сентября 2024Культура

Полиция арестовала заработавшего миллионы на несуществующих артистах продюсера

В США арестовали продюсера, заработавшего миллионы на несуществующих артистах

Фото: Unsplash

Полицейские в США арестовали 52-летнего мужчину по имени Майкл Смит, который с 2018 года заработал более 10 миллионов долларов на песнях несуществующих исполнителей. Об этом сообщило издание Variety.

Смит, назвавшийся музыкальным продюсером, создал тысячи аккаунтов несуществующих артистов и выкладывал треки, созданные с помощью искусственного интеллекта, на стриминг-площадки. Также Майкл создал учетные записи ботов на платформах Spotify, Amazon Music и Apple Music, чтобы накручивать прослушивания. В итоге «хиты» его «музыкантов» собрали более 661 тысячи прослушиваний.

В 2023-м Смита обвинила в накрутке прослушиваний компания Mechanical Licensing Collective, которая распределяет гонорары за стриминг. Как заявили представители организации, человек не может настолько быстро писать такое количество музыки без использования ИИ.

Ранее стало известно, что активисты предложили выдать российское гражданство лидеру культовой группы Pink Floyd.

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      Андрей Шеньшаков
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