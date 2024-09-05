Полиция арестовала заработавшего миллионы на несуществующих артистах продюсера

В США арестовали продюсера, заработавшего миллионы на несуществующих артистах

Полицейские в США арестовали 52-летнего мужчину по имени Майкл Смит, который с 2018 года заработал более 10 миллионов долларов на песнях несуществующих исполнителей. Об этом сообщило издание Variety.

Смит, назвавшийся музыкальным продюсером, создал тысячи аккаунтов несуществующих артистов и выкладывал треки, созданные с помощью искусственного интеллекта, на стриминг-площадки. Также Майкл создал учетные записи ботов на платформах Spotify, Amazon Music и Apple Music, чтобы накручивать прослушивания. В итоге «хиты» его «музыкантов» собрали более 661 тысячи прослушиваний.

В 2023-м Смита обвинила в накрутке прослушиваний компания Mechanical Licensing Collective, которая распределяет гонорары за стриминг. Как заявили представители организации, человек не может настолько быстро писать такое количество музыки без использования ИИ.

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