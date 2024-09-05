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12:09, 5 сентября 2024Культура

Лидеру Pink Floyd предложили получить гражданство России

Общественники предложили лидеру Pink Floyd Уотерсу получить гражданство России

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Активисты движения «Ветераны России» предложили фронтмену культовой рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу получить гражданство России. Об этом пишет «Абзац» в Telegram-канале.

Общественники отправили музыканту письмо на электронную почту. «Ваши слова о великой жертве, которую принес наш народ во Второй мировой войне, глубоко тронули каждого из нас. В условиях, когда история нередко подвергается искажению, ваша честная и смелая позиция особенно важна. Мы бы хотели предложить вам рассмотреть возможность получения российского гражданства», — говорится в сообщении.

Ранее лидер Pink Floyd обратился к россиянам, поблагодарив их предков за победу во Второй мировой войне. Артист отметил, что именно советский народ победил нацизм в ходе боев на Восточном фронте, а не США, высадившись в Нормандии.

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      Варвара Кошечкина
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