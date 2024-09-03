Лидер Pink Floyd поблагодарил россиян за победу над нацизмом

Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс поблагодарил россиян за победу над нацизмом

Фронтмен культовой рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился к россиянам, поблагодарив их предков за победу во Второй мировой войне. Видеообращение музыканта опубликовал Telegram-канал RT.

Артист отметил, что именно советский народ в ходе боев на Восточном фронте, а не США, высадившись в Нормандии, победили нацизм.

«Мне нравится мысль, что я обращаюсь к россиянам. Мы все благодарим вас за огромную жертву, которую вы принесли. Нет, не мы выиграли войну в день высадки в Нормандии. Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы!» — подчеркнул Уотерс.

Ранее стало известно, что Роджер Уотерс не исключает в будущем возможности приехать в Россию, которой ни раз выражал уважение и солидарность.