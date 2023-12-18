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22:23, 18 декабря 2023Культура

Лидер Pink Floyd допустил возможность переезда в Россию

Лидер Pink Floyd Уотерс готов рассмотреть предложение переехать в Россию

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британский музыкант, бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс допустил возможность своего переезда Россию. Об этом он порассуждал в эфире телеканала «Россия-1».

Артист высказался о критике в его адрес со стороны посла Украины в Австрии Александра Щербы, который назвал его бессердечным и жестоким. Дипломат также предложил музыканту переехать в Россию. «Это очень доброе предложение. Большое спасибо! Конечно, я мог бы рассматривать это более серьезно, чем человек, который описал меня такими эпитетами», — сказал Уотерс.

В интервью телеканалу он также оценил последствия появления в программах на российском ТВ. По словам музыканта, это ставит под угрозу другие проекты западных звезд. «Я считаю все это абсурдным», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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