Лидер Pink Floyd допустил возможность переезда в Россию

Лидер Pink Floyd Уотерс готов рассмотреть предложение переехать в Россию

Британский музыкант, бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс допустил возможность своего переезда Россию. Об этом он порассуждал в эфире телеканала «Россия-1».

Артист высказался о критике в его адрес со стороны посла Украины в Австрии Александра Щербы, который назвал его бессердечным и жестоким. Дипломат также предложил музыканту переехать в Россию. «Это очень доброе предложение. Большое спасибо! Конечно, я мог бы рассматривать это более серьезно, чем человек, который описал меня такими эпитетами», — сказал Уотерс.

В интервью телеканалу он также оценил последствия появления в программах на российском ТВ. По словам музыканта, это ставит под угрозу другие проекты западных звезд. «Я считаю все это абсурдным», — подчеркнул он.