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09:17, 5 сентября 2024Мир

Популярность Харрис неожиданно помешала помощи Украине

Politico: популярность Харрис неожиданно помешала помощи Украине

Фото: Brian Snyder / Reuters

Рост популярности кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис неожиданно помешал вопросу одобрения помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, так как возможная победа Харрис снижает его срочность. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Вся идея заключалась в том, чтобы защитить [помощь Украине] от [кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда] Трампа, но сейчас с Харрис ситуация иная», — приводит издание мнение одного из европейских чиновников.

Данная ситуация вносит определенный раскол в переговоры между США и Европейским союзом, так как теперь американские власти не считают вопрос настолько острым и актуальным.

Ранее стало известно, что Белый дом начал активно продвигать роль вице-президента США Харрис в американской внешней политике. Речь идет о недавних упоминаниях о том, что Харрис присоединилась к переговорам с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о кризисе в секторе Газа.

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      Максим Габриелян
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