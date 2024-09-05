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20:32, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер рассказал о пережитых в детстве домогательствах уролога

Кадр: Madam Kaka / YouTube

Популярный российский блогер и пародист Илья Шабельников, также известный как Satyr, рассказал о домогательствах врача, которые он пережил в детстве. Подробностями он поделился в шоу «Сэйфспэйс», доступном на YouTube.

Шабельников вспомнил, как в школьное время пришел на плановый визит в поликлинику, куда отправляли всех учащихся, там его осматривал врач. «Я помню этого мужика очень хорошо, как он выглядел: он был косоглазый и странноватый. (...) Он всегда разворачивал, залезал в штаны и щупал, прямо яички перебирал, и это казалось нормальным», — отметил блогер.

Satyr отметил, что подобный школьный осмотр происходил ежегодно. В один из визитов, когда ему было 13 лет, по его словам, тот же врач спросил его, возникала ли у него уже эрекция, после чего попросил самостоятельно ее вызвать. «Я замешкался, конечно, но это же врач, вообще не было никакой мысли плохой», — подчеркнул он.

Затем, как рассказал блогер, медик начал трогать его половой орган. «Потрогал, сказал, что все хорошо, и отпустил», — добавил он. Позже Шабельников спросил у своего одноклассника, получал ли он такую просьбу от врача, на что тот ответил отрицательно. «И у других я уже спрашивать не стал», — заключил он.

Ранее Satyr объяснил свое нежелание переезжать в Москву. Пародист заявил, что остается в Новосибирске ради воспитания дочери.

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      Олег Давыдов
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