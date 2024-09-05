Популярный российский комик рассказал о поставленном по ошибке страшном диагнозе

Комик Поперечный рассказал о поставленном ему по ошибке диагнозе рак простаты

Популярный российский стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал о поставленном ему по ошибке страшном диагнозе — раке простаты. Подробности он раскрыл в видео, доступном на его YouTube-канале.

Поперечный вспомнил, как во время школьной медицинской проверки его осматривал врач. Позже ему позвонили медики и сообщили, что его предстательная железа увеличена в 10 раз, тогда ему поставили диагноз — рак простаты. Комик отметил, что два дня был убежден, что у него обнаружили рак, и рассказал об этом семье, друзьям и всем близким людям.

Спустя два дня, как отметил комик, ему сделал УЗИ другой врач. В итоге, по его словам, размер его предстательной железы оказался нормальным, а диагноз — ошибочным.

В январе 2023 года стало известно, что Поперечный с женой, блогершей Полиной Чистяковой переехали в Лос-Анджелес. Они объяснили, что выбрали для жизни этот город, так как там жили многие их знакомые и друзья.