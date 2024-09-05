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09:33, 5 сентября 2024Экономика

Проблемы с топливом в Москве после пожара на НПЗ опровергли

Глава Минэнерго Цивилев: пожар на НПЗ не повлиял на обеспечение Москвы топливом

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) не повлиял на обеспечение Москвы топливом. Проблемы с бензином опроверг глава Минэнерго России Сергей Цивилев, его слова приводит «Маяк».

По словам представителя властей, в регионы, где по каким-то причинам возникает дефицит, есть возможность быстро перебрасывать топливо. Таким образом, происшествие на предприятии не затронет рядовых граждан.

«Никакой трагедии с точки зрения жителей, потребителей не произошло. Это больше для нас проблема, надо все восстановить. Но потребитель ничего не ощутит», — подчеркнул он.

Для топливного рынка периодически характерен и «плановый дефицит», так как НПЗ необходимо вовремя ставить на модернизацию или ремонт. В это время снижается объем производства топлива, поэтому выстраивается соответствующая логистика, чтобы потребности одного региона закрыть за счет других, добавил Цивилев.

После атаки дрона в воскресенье, 1 сентября, на Московском нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефти» начался пожар и была остановлена одна из установок. В результате падения дрона отдельно стоящее техническое помещение получило повреждения. Пожару на предприятии присваивали максимальный ранг сложности.

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      Вячеслав Агапов
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