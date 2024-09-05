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09:19, 5 сентября 2024Экономика

Путин пообещал нарастить грузопоток по Северному морскому пути

Путин: Россия продолжит наращивать грузопоток по Северному морскому пути

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

Россия продолжит наращивать грузопоток по Северному морскому пути — для этого строятся ледоколы и укрепляется инфраструктура. Такие обещания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) дал президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, по сравнению с советским временем объем грузоперевозок по Севморпути вырос в пять раз.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в рамках панели «Северный морской путь и его логистические возможности» назвал ключевые факторы развития СМП. По его словам, тот, кто не развивает свою территорию, рано или поздно столкнется с тем, что ей займется другое государство.

«Здесь нет никакой альтернативы для обсуждения. Это наша территория — и с точки зрения богатств, которые в ней сосредоточены, и с точки зрения комплекса обороны и безопасности, и с точки зрения нашего геополитического влияния», — пояснил он.

Замедление темпов роста перевозок по Северному морскому пути связано с огромным санкционным давлением. Однако «безумное количество рестрикций и ограничений», которые ввели западные страны против арктических проектов и компаний, подчеркивают их востребованность, добавил Лихачев.

По итогам 2023 года суммарный грузооборот Северного морского пути (СМП) достиг рекордного значения в 36,25 миллиона тонн. Транзитные грузоперевозки также продемонстрировали значительный рост и увеличились до 2,129 миллиона тонн. Значительную долю в грузоперевозках по СМП заняли поставки сжиженного природного газа (СПГ), которые осуществлял «Новатэк». На эту категорию грузов пришлось более половины всего годового грузопотока.

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      Вячеслав Агапов
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