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09:26, 5 сентября 2024Россия

Путин поручил построить новые университетские кампусы в городах России

Путин поручил построить кампусы в Чите, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском

Фото: Вячеслав Прокофьев / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил построить новые университетские кампусы в городах Чите, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском. Такое заявление глава государства сделал в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Ее трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Также российский лидер распорядился построить вторую очередь Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Путин заверил, что Россия продолжит наращивать образовательный потенциал Дальнего Востока. «В регионе уже началась реализация новых проектов университетских кампусов в Южно-Сахалинске и Хабаровске», — разъяснил президент на пленарном заседании ВЭФ.

Ранее глава государства рассказал, что более 5,5 триллиона рублей вернулись из офшоров и иностранных юрисдикций в особый экономический район острова Русский.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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