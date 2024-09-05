Путин рассказал о возвращенных на остров Русский из офшоров триллионах рублей

Путин: более 5,5 трлн руб. вернули из-за рубежа в особый экономический район РФ

Более 5,5 триллиона рублей вернулись из офшоров и иностранных юрисдикций в особый экономический район острова Русский, рассказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

«Создан специальный административный район на острове Русский, где проходит наша с вами встреча. Кстати, этот район уже обеспечил возврат в Россию из офшоров и иностранных юрисдикций активов на сумму свыше 5,5 трлн рублей», — цитирует главу государства агентство. Путин уточнил, что резидентами этого района стали более 100 компаний.

В декабре 2023 года он подписал закон о повышении привлекательности специальных административных районов (САР) и переводе бизнеса в российскую юрисдикцию, затрагивающий территории острова Русский в Приморском крае и острова Октябрьский в Калининградской области. Для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций из иностранных юрисдикций (в том числе для компаний с российскими корнями) там ввели специальный правовой режим с пониженной ставкой по налогу на прибыль и гибким подходом в части требований к штату сотрудников и офисным помещениям. Документ продлил до 2028 года право использовать офисные помещения за пределами территории САР, во Владивостоке и в Калининграде.

Ранее на ВЭФ первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что число компаний, зарегистрированных на островах Русский и Октябрьский, достигло 434.