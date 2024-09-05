Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:17, 5 сентября 2024Экономика

Путин рассказал о возвращенных на остров Русский из офшоров триллионах рублей

Путин: более 5,5 трлн руб. вернули из-за рубежа в особый экономический район РФ

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Более 5,5 триллиона рублей вернулись из офшоров и иностранных юрисдикций в особый экономический район острова Русский, рассказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

«Создан специальный административный район на острове Русский, где проходит наша с вами встреча. Кстати, этот район уже обеспечил возврат в Россию из офшоров и иностранных юрисдикций активов на сумму свыше 5,5 трлн рублей», — цитирует главу государства агентство. Путин уточнил, что резидентами этого района стали более 100 компаний.

В декабре 2023 года он подписал закон о повышении привлекательности специальных административных районов (САР) и переводе бизнеса в российскую юрисдикцию, затрагивающий территории острова Русский в Приморском крае и острова Октябрьский в Калининградской области. Для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций из иностранных юрисдикций (в том числе для компаний с российскими корнями) там ввели специальный правовой режим с пониженной ставкой по налогу на прибыль и гибким подходом в части требований к штату сотрудников и офисным помещениям. Документ продлил до 2028 года право использовать офисные помещения за пределами территории САР, во Владивостоке и в Калининграде.

Ранее на ВЭФ первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что число компаний, зарегистрированных на островах Русский и Октябрьский, достигло 434.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Соратник Кадырова раскрыл новый план ВСУ в Курской области

      Медведев проиграл в 1/4 финала US Open

      Путин поручил построить новые университетские кампусы в городах России

      Портрет героя СВО из нового учебника истории нашли возле свалки в российском регионе

      Задержанная ФСБ за госизмену жительница Мариуполя попала на видео

      Две женщины-военнослужащие ВСУ попали в плен в Курской области

      Путин пообещал нарастить грузопоток по Северному морскому пути

      Глава «Росатома» заявил о рассмотрении варианта отключения Курской АЭС

      Стилист Рогов раскрыл россиянкам модный тренд сезона в одежде

      Популярность Харрис неожиданно помешала помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше