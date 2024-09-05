Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:16, 5 сентября 2024Бывший СССР

Путин призвал подумать о последствиях при зеркальном ответе РФ на удары ВСУ по АЭС

Путин: нужно представить последствия зеркального ответа РФ на удары ВСУ по АЭС

Президент России Владимир Путин предупредил об опасности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по атомным станциям — российский глава предложил задуматься о последствиях зеркального ответа России. Его слова приводит ТАСС.

Заявление прозвучало в рамках Восточного экономического форума — Путин отвечал на вопрос об ударах ВСУ по Запорожской и Курской АЭС:

«Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, — что будет со всей частью вот этой Европы», — отметил он.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что намерен обсудить действия по оценке безопасности Курской АЭС.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии. Какие обязательства перед Москвой не выполнил Сухум?

      Трамп предупредил о негативных последствиях санкций США для доллара

      Сырский объяснил смысл наступления ВСУ в Курской области

      В сенате США проведут слушания о российских технологиях

      В США заявили об ослаблении позиций ВСУ из-за атаки на Курскую область

      В Белом доме прокомментировали слова Путина о выборах в США

      Путин призвал подумать о последствиях при зеркальном ответе РФ на удары ВСУ по АЭС

      Волки стали людоедами и растерзали десять человек ради мести за своих детенышей

      На Украине сотрудники ТЦК забили насмерть мобилизованного

      Суд запретил Дурову покидать Францию в течение шести месяцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше