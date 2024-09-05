Путин призвал подумать о последствиях при зеркальном ответе РФ на удары ВСУ по АЭС

Путин: нужно представить последствия зеркального ответа РФ на удары ВСУ по АЭС

Президент России Владимир Путин предупредил об опасности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по атомным станциям — российский глава предложил задуматься о последствиях зеркального ответа России. Его слова приводит ТАСС.

Заявление прозвучало в рамках Восточного экономического форума — Путин отвечал на вопрос об ударах ВСУ по Запорожской и Курской АЭС:

«Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, — что будет со всей частью вот этой Европы», — отметил он.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что намерен обсудить действия по оценке безопасности Курской АЭС.