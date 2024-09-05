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11:43, 5 сентября 2024Экономика

Путин усомнился в шансах мировой экономики прожить без российского газа

Путин: мировая экономика не выдержит без поставок российских энергоносителей

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Россия продолжит постепенно увеличивать поставки газа в другие регионы планеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

Глава государства убежден, что мировая экономика не смогла бы выдержать отмены поставок российских энергоносителей. А что касается заявлений об отказе от них, то они звучат «не от большого ума». Причину их появления Путин объяснил высокомерием и самоуверенностью авторов таких высказываний.

Кроме того, Путин рассказал, что о поставках российского газа давно просит Иран. Такой проект, по мысли президента, вполне реализуем.

До этого российский посол в Австрии Дмитрий Любинский сказал, что этой европейской стране нечем заместить топливо из РФ. Он подчеркнул, что отказ Украины от прокачки российского газа серьезно ударит по экономикам стран ЕС. Особенно это касается Австрии, у которой подписан контракт с «Газпромом» до 2040 года. Не исключено, что ее экономику ждет глубокая рецессия и усугубление затянувшегося хозяйственного кризиса.

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