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07:52, 5 сентября 2024Экономика

Возможности европейской страны заменить российский газ оценили

Посол Любинский: в обозримом будущем Австрии нечем заместить российский газ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В обозримом будущем Австрии нечем заместить топливо из РФ. Так возможности европейской страны найти альтернативу газу после прекращения транзита через Украину с 2025 года оценил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, его цитирует газета «Известия».

Отказ Украины от прокачки российского газа серьезно ударит по экономикам стран Евросоюза, особенно Австрии, у которой подписан контракт с «Газпромом» до 2040 года. Этот шаг угрожает ввергнуть экономику страны в еще более глубокую рецессию и усугубить затянувшийся хозяйственный кризис, так как заместить экспортируемые из РФ объемы природного газа невозможно, отметил Любинский

По данным минэнерго Австрии, за последние полгода Вена покупала у России 88,5 процента всего импортируемого газа. По итогам 2023-го именно российское топливо составляло большую часть (98 процентов) потребления. На фоне новостей о грядущем отказе Киева от прокачки через свою территорию министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер сформировала комиссию экспертов, которым было поручено изучить возможность разрыва контракта OMV на поставку с «Газпромом». Власти Вены признают, что полное прекращение закупок топлива из РФ может обрушить экономику, так как в один момент республика может лишиться до шести миллиардов кубометров газа в год.

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В августе 2024-го правящая коалиция Австрии решила включить в новую стратегию безопасности отказ от российского газа к 2027 году. Презентовать дорожную карту власти собираются накануне парламентских выборов в конце сентября. Такие заявления делаются, несмотря на наличие долгосрочного контракта о поставках российского газа, срок действия которого был продлен несколько лет назад до 2040 года.

Глава Союза промышленников Австрии Георг Книлль упрекнул главу австрийского Министерства энергетики (Минэнерго) Леонору Гевесслер за отсутствие конкретного плана действий на случай прекращения транзита российского природного газа через территорию Украины. Требования властей к местным предприятиям найти в сжатые сроки альтернативных поставщиков топлива — «не та энергетическая политика, которую мы ожидали», и газоснабжение республики, по его мнению, в ближайшие годы продолжит оставаться под угрозой.

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