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12:07, 5 сентября 2024Бывший СССР

Путин задумался о нахождении инопланетян во власти на Украине

Путин: иногда складывается впечатление, что Украиной руководят инопланетяне

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Учитывая отношение украинских властей к собственному народу, иногда складывается впечатление, что страной управляют инопланетяне. О нахождении в руководстве Украины гостей из космоса задумался президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководит Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то что ли. (...) Нет, я серьезно говорю, вы понимаете?» — приводятся в публикации слова российского лидера.

Он добавил, что потери Вооруженных сил Украины колоссальны, и ему сложно представить, что дальше будет делать Киев в сложившейся ситуации.

Ранее российский президент заявил, что началу переговоров с Киевом мешают эфемерные требования украинской стороны. Как подчеркнул Путин, Москва не отвергала переговорный процесс.

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      Глеб Палехов
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