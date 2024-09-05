Путин задумался о нахождении инопланетян во власти на Украине

Путин: иногда складывается впечатление, что Украиной руководят инопланетяне

Учитывая отношение украинских властей к собственному народу, иногда складывается впечатление, что страной управляют инопланетяне. О нахождении в руководстве Украины гостей из космоса задумался президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководит Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то что ли. (...) Нет, я серьезно говорю, вы понимаете?» — приводятся в публикации слова российского лидера.

Он добавил, что потери Вооруженных сил Украины колоссальны, и ему сложно представить, что дальше будет делать Киев в сложившейся ситуации.

Ранее российский президент заявил, что началу переговоров с Киевом мешают эфемерные требования украинской стороны. Как подчеркнул Путин, Москва не отвергала переговорный процесс.