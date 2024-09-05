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15:22, 5 сентября 2024Бывший СССР

Рада назначила вице-премьера и главу Минюста

Депутат Рады Железняк: Стефанишину назначили вице-премьером и главой Минюста
Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина. Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины назначила Ольгу Стефанишину министром юстиции и вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции республики. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Стефанишину А.В. [назначили] на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — Министра юстиции Украины», — написал он. По его словам, назначение новой главы Минюста поддержали 253 депутата Верховной Рады.

За день до этого на Украине прошло заседание фракции правящей партии «Слуга народа» при участии президента страны Владимира Зеленского. На нем была представлена картина ротаций в правительстве республики, в рамках которой сообщалось о возможном назначении Стефанишиной на новую должность.

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      Александр Курбатов
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