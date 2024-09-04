Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:46, 4 сентября 2024Бывший СССР

На Украине представили картину ротаций в правительстве

Зеленский и «Слуга народа» наработали картину ротаций в кабмине Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине прошло заседание фракции правящей партии «Слуга народа», в котором принял участие президент страны Владимир Зеленский. В его рамках была представлена картина ротаций в правительстве республики, сообщил в Telegram глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

«По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций [в кабмине Украины] для усиления государства. МИД — Андрей Сибига. Минрегион-вицепремьер — Алексей Кулеба. (...) Министр юстиции-вицепремьер по евроинтеграции — Ольга Стефанишина», — написал Арахамия.

По словам главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины может возглавить Герман Сметанин, Министерство аграрной политики и продовольствия — Виталий Коваль, Министерство экологии — Светлана Гринчук. Также в ходе заседания рассматривались кандидатуры Матвея Бледного и Николая Точицкого на посты глав Минмолодежи и Минкульта соответственно. Вместе с тем в Офис президента (ОП) Украины на должность профильного заместителя руководителя ОП может перейти вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Ранее стало известно, что кадровые перестановки в правительстве Украины готовились несколько месяцев. По информации источников газеты Financial Times, целью ротаций является превращение кабмина республики в полноценный руководящий орган.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «У людей по три ампутации». Украинский медик рассказал о последствиях удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

      На Украине назначили нового главу МИД после отставки Кулебы

      В фотоловушку в российском заповеднике попали заяц и медведь

      Симоньян прокомментировала введение против нее санкций США

      В Новосибирской области нашли останки растения возрастом 20 миллионов лет

      В Доминикане задержали второй самолет Мадуро

      Женщина завела четверых любовников и попыталась засудить мужа за педофилию

      В США заявили об отчаянном положении ВСУ из-за одной проблемы

      Мужчин и женщин предупредили о трудноизлечимой интимной болезни

      50 Cent подсчитал свои многомиллионные траты на адвокатов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше