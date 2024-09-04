На Украине представили картину ротаций в правительстве

Зеленский и «Слуга народа» наработали картину ротаций в кабмине Украины

На Украине прошло заседание фракции правящей партии «Слуга народа», в котором принял участие президент страны Владимир Зеленский. В его рамках была представлена картина ротаций в правительстве республики, сообщил в Telegram глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

«По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций [в кабмине Украины] для усиления государства. МИД — Андрей Сибига. Минрегион-вицепремьер — Алексей Кулеба. (...) Министр юстиции-вицепремьер по евроинтеграции — Ольга Стефанишина», — написал Арахамия.

По словам главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины может возглавить Герман Сметанин, Министерство аграрной политики и продовольствия — Виталий Коваль, Министерство экологии — Светлана Гринчук. Также в ходе заседания рассматривались кандидатуры Матвея Бледного и Николая Точицкого на посты глав Минмолодежи и Минкульта соответственно. Вместе с тем в Офис президента (ОП) Украины на должность профильного заместителя руководителя ОП может перейти вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Ранее стало известно, что кадровые перестановки в правительстве Украины готовились несколько месяцев. По информации источников газеты Financial Times, целью ротаций является превращение кабмина республики в полноценный руководящий орган.