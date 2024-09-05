Россиянам назвали лучшее время для секса

Врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал россиянам лучшее время для занятия сексом. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на сайте телеканала.

Гандельман напомнил, что за сексуальную активность мужчин и женщин отвечает гормон тестостерон. «Его пик [наблюдается] в 8:30-9:00. То есть физиологически оптимальное время для занятия сексом — с 8:00 до 9:30 утра», — констатировал он.

При этом специалист подчеркнул, что многие люди в это время уже работают. Поэтому он предложил следовать биоритмам в выходные и во время отпуска, а в рабочие дни заниматься сексом, когда удобно.

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