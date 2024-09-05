Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:03, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам развеяли популярный миф о способе улучшить зрение

Врач Агапкин развеял миф, что перфорационные очки помогают улучшить зрение

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял россиянам популярный миф о способе улучшить зрение. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что ношение перфорационных очков для коррекции зрения не лечат близорукость. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли ношение перфорационных очков помогает улучшить зрение, ответила отрицательно. Врач согласился с предположением девушки.

«Если мы говорим про такой коммерческий продукт, очки с перфорационными отверстиями от близорукости не помогают, не лечат ее, увы», — отметил Агапкин.

Ранее терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов назвали три продукта для защиты зрения. По словам медиков, употребление печени трески, сельди и красной рыбы снижает риск развития катаракты.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России уничтожила бункер с командирами ВСУ под Житомиром

      В ДНР заочно осудят воевавшего на стороне Украины наемника из Грузии

      17-летняя девушка спасла женщину после удара молнии

      В МИД России прокомментировали отставку Кулебы

      Жители российского города пожаловались на дожди с потолка

      Внешность 57-летней Николь Кидман на премьере фильма вызвала споры в сети

      В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

      В России оценили ситуацию с назначением премьера Франции

      Украине предрекли отсутствие света зимой по 12-20 часов в сутки

      Гигантские очереди в аэропорту российского города попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше