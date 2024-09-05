Россиянам развеяли популярный миф о способе улучшить зрение

Врач Агапкин развеял миф, что перфорационные очки помогают улучшить зрение

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял россиянам популярный миф о способе улучшить зрение. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что ношение перфорационных очков для коррекции зрения не лечат близорукость. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли ношение перфорационных очков помогает улучшить зрение, ответила отрицательно. Врач согласился с предположением девушки.

«Если мы говорим про такой коммерческий продукт, очки с перфорационными отверстиями от близорукости не помогают, не лечат ее, увы», — отметил Агапкин.

Ранее терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов назвали три продукта для защиты зрения. По словам медиков, употребление печени трески, сельди и красной рыбы снижает риск развития катаракты.

