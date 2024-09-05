Россияне назвали любимые платформы для просмотра видео

Mediascope: в августе россияне чаще всего смотрели YouTube и «VK видео»

В последнем месяце лета россияне чаще всего смотрели ролики на таких платформах, как YouTube и «VK видео». Новые данные представил Mediascope Cross Web, на них ссылается ТАСС.

Утверждается, что количество ежедневных пользователей видеохостингов на YouTube оставило 52 миллиона, а на «VK видео» — 36,8 миллиона. За тот же месяц Rutube на ежедневной основе просматривали 5,5 миллиона человек, а «Кинопоиск» — 4,1 миллиона.

В сообщении также указано, что данные приведены без учета SmartTV. Также уточняется, что данные по Rutube представлены без учета фонового и эмбедированного, то есть внедренного на сторонних площадках, просмотра.

Ранее стало известно, что российская платформа «VK Видео» начала догонять YouTube по просмотрам. При этом пока рекомендовать YouTube готовы почти половина респондентов из тысячи, а «VK Видео» — 31 процент.

Незадолго до этого появились данные о серьезных проблемах в работе YouTube. В «Ростелекоме» назвали причиной сложности с техникой компании Google, которой и принадлежит видеосервис. Главный редактор аналитического агентства Content Review Сергей Половников вспомнил, что его коллеги еще в декабре 2023 года говорили о «неизбежной деградации инфраструктуры Google Global Cache».