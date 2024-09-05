Россияне вступили в созданное Украиной террористическое сообщество и попали под статью

СК возбудил дело по факту вступления 3 россиян в террористическое сообщество

Следователи возбудили уголовное дело по факту вступления трех россиян в террористическое сообщество, созданное при участии представителей Главного управления разведки министерства обороны Украины, Службы безопасности и Вооруженных сил Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело завели по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 30, 205 («Приготовление к совершению террористического акта») УК РФ.

По версии следствия, задержанные должны были собирать и передавать информацию о местах дислокации Российской армии, различных инфраструктурных объектах гражданского и военного назначения, государственных и муниципальных учреждениях. Данные нужны были для совершения терактов.

19 января 2023 года фигуранты приехали в Луганск, где обнаружили места скопления российских военных. Они их сфотографировали и определили координаты этих мест, после чего через мессенджер передали информацию соучастникам.

18 июня 2024 года один из обвиняемых приехал на железнодорожную станцию, которая находилась в направлении Адлера, и также сделал фотографии и определил координаты. После этого его задержали в Москве. Жителя столицы отправили под стражу.