Силовики задержали готовившего теракт на железнодорожной станции москвича

ФСБ и СКР задержали москвича, готовившего теракт на железнодорожной станции

Силовики задержали москвича, готовившего теракт на железнодорожной станции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 18 июня 2024 года мужчина приехал на железнодорожную станцию, которая находилась в направлении Адлера, сделал фотографии и определил координаты для передачи членам террористического сообщества, созданного при участии представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности и Вооруженных сил Украины. Данные нужны были для совершения теракта.

Однако сотрудники ФСБ и СК поймали его. Возбуждено дело по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 30, 205 («Приготовление к совершению террористического акта») УК РФ.

Ранее стало известно о задержании еще двоих членов этого террористического сообщества. Они должны были собирать и передавать информацию о местах дислокации Российской армии, различных инфраструктурных объектах гражданского и военного назначения, государственных и муниципальных учреждениях.