Россиянина обвинили в распространении фейков о ВС России

СК: жителя Владимирской области обвинили в распространении фейков о ВС РФ

Во Владимирской области 24-летнего местного жителя обвинили в распространении ложной информации о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина из Коврова в социальных сетях опубликовал 13 постов с фейками о Вооруженных силах России (ВС РФ).

Против россиянина возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Он арестован.

Ранее стало известно, что в Москве суд заочно приговорил блогера Александра Шпака, который ранее сжег российский паспорт, к восьми годам лишения свободы.