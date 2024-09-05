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14:28, 5 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина обвинили в распространении фейков о ВС России

СК: жителя Владимирской области обвинили в распространении фейков о ВС РФ

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Во Владимирской области 24-летнего местного жителя обвинили в распространении ложной информации о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина из Коврова в социальных сетях опубликовал 13 постов с фейками о Вооруженных силах России (ВС РФ).

Против россиянина возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Он арестован.

Ранее стало известно, что в Москве суд заочно приговорил блогера Александра Шпака, который ранее сжег российский паспорт, к восьми годам лишения свободы.

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      Екатерина Кашурникова
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