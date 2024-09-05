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10:57, 5 сентября 2024Силовые структуры

Сжегшего российский паспорт блогера Шпака заочно приговорили к восьми годам

В Москве суд заочно приговорил сжегшего паспорт блогера Шпака к 8 годам

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Москве суд заочно приговорил блогера Александра Шпака, который ранее сжег российский паспорт, к восьми годам. Об этом сообщает ТАСС.

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции блогера. Его признали виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»).

По версии следствия, Шпак выложил в интернет видеоролик с недостоверной информацией о подрыве Каховской ГЭС.

Ранее сообщалось, что прокурор запрашивал для него восемь с половиной лет лишения свободы.

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