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10:00, 5 сентября 2024Силовые структуры

Для сжегшего российский паспорт блогера Шпака запросили 8,5 года по делу о фейках

Прокурор запросил 8,5 года лишения свободы для блогера Шпака по делу о фейках

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Прокурор потребовал заочно приговорить блогера Александра Шпака, который ранее сжег российский паспорт, к 8,5 года лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинитель попросил признать блогера виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»).

13 января МВД России объявило Шпака в розыск. 22 января его заочно арестовали. 12 декабря 2023 года представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой признать Александра Шпака иноагентом.

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