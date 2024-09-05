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19:50, 5 сентября 2024Силовые структуры

Россиянину запросили срок за расправу над вызванной поговорить бывшей девушкой

В Екатеринбурге россиянину запросили срок за расправу над бывшей сожительницей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Государственное обвинение запросило десять лет колонии строгого режима для жителя Екатеринбурга признанного виновным в расправе над бывшей девушкой. Об этом в четверг, 5 сентября, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Как установил суд, 18 мая 38-летний уголовник, находившийся в состоянии наркотического опьянения, пришел к отделению банка, где работала 30-летняя женщина и позвал ее на разговор. Там из ревности и из-за сложных личных отношений он выхватил нож и нанес протерпевшей колото-резанные ранения, оказавшиеся не совместимыми с жизнью.

В суде мужчина признал себя виновным в расправе.

2 сентября в Хабаровске суд рассмотрит дело против 57-летнего мужчины, обвиняемого в расправе над сожительницей.

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      Владимир Седов
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