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14:25, 5 сентября 2024Россия

Россиянка обвинила мужа в измене и отправила ему на СВО необычный подарок

Жительница ХМАО обвинила мужа в измене и отправила ему на СВО траурный венок

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обвинила мужа в измене и отправила ему в зону специальной военной операции (СВО) на Украине необычный подарок — венок с траурной лентой, пишет URA.RU.

Военный записал видео с распаковкой посылки и направил ролик в редакцию издания, а также в полицию. На кадрах видно, что в посылке находился венок с черной лентой, на которой была нанесена надпись «Люблю — скорблю. Прости, что испортила тебе жизнь», а также консервная банка с подписью «Как был нищим, так и останешься».

По словам военного, его жена работает в одном из образовательных учреждений российского региона. Полиция проводит проверку.

Ранее жительница Забайкалья захотела получить выплату и узнала правду об участвовавшем в СВО партнере. Она сделала ДНК-тест, и выяснилось, что мужчина не был биологическим отцом ее сына.

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      Елена Торубарова
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