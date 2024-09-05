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05:31, 5 сентября 2024Путешествия

Россиянка описала поездку в Италию фразой «ко мне подкатил дед»

Фото: I viaggi della Van / Wikimedia

Российская туристка побывала в Италии и описала поездку фразой «ко мне подкатил дед». Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Девушка сообщила, что отдыхала одна на Липарских островах неподалеку от Сицилии. В один из вечеров россиянка заехала на байке в местную таверну, чтобы насладиться закатом.

«Сижу себе спокойно, смотрю на закат, курю, пью "Апероль Шприц", никого не трогаю, и тут ко мне подходит пожилой мужчина и предлагает угостить коктейлем, — рассказывает она. — Я еще так удивилась: думаю, зачем он мне об этом говорит?»

По словам путешественницы, она сразу же отказалась и объяснила, что уже немного выпила и не хочет садиться за руль пьяной. Однако итальянца это не остановило, и он снова начал уговаривать девушку выпить.

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«Потом этот дед спросил, откуда я, — добавила туристка. — Он удивился, когда узнал, что я из России, почему-то думал, что из Франции. После этого он начал задавать мне кучу вопросов, а в конце беседы попросил номер и пригласил на завтрак».

Путешественница заявила, что просто «обалдела» от такого предложения, потому что до этого момента не понимала, что это «подкат». Она отметила, что европейцы, в особенности южные итальянцы, очень разговорчивые.

«Поначалу я вообще не видела в этом подвоха, — подчеркнула она. — От растерянности мне пришлось дать номер. Мы попрощались, и на следующий день он начал мне написывать и зазывать покататься на лодке».

Россиянка написала иностранцу, что плохо себя чувствует и не сможет присоединиться. «Он очень сильно расстроился, назвал меня обманщицей, — пожаловалась она. — Сказал, что я ему солгала о болезни и что это просто какие-то отговорки, чтобы с ним не видеться. Короче, дедушка на меня обиделся».

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Италии и посоветовала женщинам бежать от некоторых типов местных мужчин. По словам автора публикации, первый тип называется «закоренелый холостяк» — такие мужчины могут годами встречаться с женщиной и не предлагать ей съехаться или пожениться.

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      Фариза Бацазова
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