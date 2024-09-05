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13:38, 5 сентября 2024Россия

Российские школьницы в балахонах с пауками заставили ребенка встать на колени и избили его

В Санкт-Петербурге подростки заставили ребенка встать на колени и избили его

Кадр: Данила Граф / YouTube

В Санкт-Петербурге подростки заставили 10-летнего ребенка встать на колени, облили водой и избили его, несколько раз ударив по голове, пишет «78 | НОВОСТИ».

По данным издания, школьницы в балахонах с пауками, считающие себя частью группы «Редан», напали на мальчика из-за того, что тот придумал оскорбительную рифму к названию субкультуры.

Со слов матери пострадавшего, прежде, чем вызвать полицию, она решила лично разобраться с подростками и выяснить причину конфликта, но разговора не вышло — одна из школьниц ударила ее кулаком по лицу. Когда женщина попыталась вызвать полицию, у нее якобы выхватили телефон. После этого нападавшая упала на землю и начала имитировать приступ эпилепсии, заявила женщина.

«Она начала кричать, что она больная и сейчас у нее случится приступ. Упала на землю. Очевидцы говорили, что никакого приступа там не было. Это просто имитация и истерика», — рассказала мать пострадавшего мальчика.

По ее словам, она вызвала скорую подростку, а затем поехала в больницу со своим ребенком, чтобы зафиксировать побои. У мальчика диагностировали ушиб мягких тканей головы, шеи и правой скуловой области.

О существовании организации «Редан» российские СМИ сообщали в 2023 году на фоне массовых драк подростков в торговых центрах. Один из крупных конфликтов произошел в московском «Авиапарке» в феврале 2023-го. Затем прошли задержания в других городах страны.

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      Елена Торубарова
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