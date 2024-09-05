Следователи задержали вербовавшего в ряды запрещенной экстремистской организации украинца

В ЛНР поймали украинца, который вербовал в ряды запрещенной организации

В Луганской народной республике (ЛНР) следователи задержали 36-летнего гражданина Украины, который вербовал вступить запрещенной экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по ЛНР.

Украинец задержан по подозрению в совершении преступления по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а затем следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

По данным следствия, задержанный проживал в Сватовском районе. Он являлся участником признанного на территории России экстремистского общественного объединения. В период с августа 2019 года по июнь 2024-го он агитировал граждан вступать в ряды этой организации. Оперативники провели обыск по месту жителя мужчины и изъяли имеющие значение для уголовного дела предметы и документы.

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