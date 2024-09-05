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15:11, 5 сентября 2024Мир

Стало известно о радикальных взглядах стрелявшего возле консульства Израиля в Мюнхене

Bild: стрелявший возле консульства Израиля в Мюнхене оказался исламистом

Фото: Theo Klein / Imago / Globallookpress.com

Устроивший стрельбу возле консульства Израиля в Мюнхене оказался исламистом. Об этом сообщает Bild.

Как сообщается, немецким и австрийским СМИ стала известна личность стрелявшего возле консульства Израиля в Мюнхене. Им оказался 18-летний Эмра И., приехавший в Мюнхен на автомобиле с номерным знаком австрийского Зальцбурга.

Издание подчеркивает, что подозреваемый был известен властям Австрии как исламист. Как предположил эксперт по оружию Ларс Винкельсдорф, стрелок использовал карабин Маузера со штыком.

Утром 5 сентября в Мюнхене началась стрельба у генконсульства Израиля. Стрельба произошла в 52-ю годовщину теракта в Мюнхене в ходе летних Олимпийских игр 1972 года, жертвами которого стали 11 участников сборной Израиля.

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      Юрий Леонов
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