Украинские беспилотники нанесли удар по четырем российским населенным пунктам

Губернатор Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ на четыре белгородских села

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Шебекинском городском округе в результате атаки беспилотника на поселок Новая Таволжанка загорелся гараж. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Кроме того, в Муроме дрон-камикадзе взорвался возле частного дома, повредив остекление. Удар еще одного летательного аппарата задел два грузовых автомобиля.