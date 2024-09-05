Украинские беспилотники нанесли удар по четырем российским населенным пунктам

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, в Шебекинском городском округе в результате атаки беспилотника на поселок Новая Таволжанка загорелся гараж. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Кроме того, в Муроме дрон-камикадзе взорвался возле частного дома, повредив остекление. Удар еще одного летательного аппарата задел два грузовых автомобиля.