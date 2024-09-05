В Германии рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине

Катер: взятие Россией Красноармейска приведет к новой ситуации на Украине

Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) Российской армией под свой контроль станет переломным моментом в конфликте на Украине. Об этом заявил генерал-лейтенант немецких войск в отставке Роланд Катер, передает Welt.

«В случае взятия Россией Красноармейка она получит важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные пути, автомагистрали. И тогда сложится принципиально новая ситуация в конфликте», — отметил отставной военный.

Катер добавил, что Киев ослабил свои позиции на этом направлении, отправив свои войска в Курскую область. Он подчеркнул, что «русские не совершили эту ошибку».

Ранее отставной офицер армии США Дэниел Дэвис заявил, что Российская армия продвигается в направлении Красноармейска с шокирующей скоростью. Он отметил, что ее наступление может ускориться из-за того, что оборона Вооруженных сил Украины постепенно рушится.