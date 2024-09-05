В ХАМАС нашли способ расколоть общество в Израиле

NYT: ХАМАС опубликовало видео с павшими заложниками для провокации Израиля

Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало видео с двумя павшими заложниками для провокации Израиля и раскола его общественного мнения. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Во вторник новость о публикации видео очень хорошо читалась. В среду ХАМАС опубликовал видеозапись двух заложников, чьи тела были среди тех, что были обнаружены ранее на этой неделе израильскими военными в туннеле в секторе Газа. Видео, опубликованное в среду, включало кадры Кармел Гат, 40 лет, и Александра Лобанова, 32 года», — отмечается в материале издания.

Авторы материала подчеркивают, что на данный момент Израиль находится под международным давлением из-за вопроса прекращения огня к секторе Газа, а также в самом обществе нет единства по продолжению конфликта. Они добавили, что история с заложниками укрепляет позиции противников боевых действий, опасающихся за жизни остальных пленных.

Ранее во время боя в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила тела нескольких заложников, захваченных во время атаки палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года. По сведениям вооруженных сил, среди них оказался россиянин Александр Лобанов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил его семью, однако вдова пленника отказалась с ним говорить.