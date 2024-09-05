Подпольщик Лебедев: в Киеве обнаружили надпись «Za правду!» на фоне флага России

В Киеве появилась надпись в поддержку спецоперации (СВО) на Украине. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, коллеги сообщили ему об обнаружении надписи «Za правду!» на фоне флага России на улице Гоголя в Киеве. Он также предоставил агентству соответствующие фотографии.

«Наши товарищи из Киева заявляют о себе: мы — есть! Не только помогаем в победе над нашим общим бандеровским врагом, мы показываем всем остальным жителям угнетенной части украинской территории — мы есть!», — сказал Лебедев.

Ранее в Одесской области Украины задержали 60-летнего экс-депутата горсовета Артемовска (Бахмута) от запрещенной в стране Партии регионов. По версии правоохранителей, мужчина поддерживал СВО.