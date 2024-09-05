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08:25, 5 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о продвижении ВС России в районе Северска

Марочко: ВС России сократили расстояние до окраин Северска до 5 км

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В результате наступательных действий Вооруженные силы (ВС) России сократили расстояние до окраин Северска до пяти километров на одном из участков фронта. О продвижении российских войск рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Расстояние между нашим авангардом и городской агломерацией Северска быстро сокращается. На данный момент после рывка одного из штурмовых подразделений, до окраин города осталось менее пяти километров», — рассказал военный.

Он добавил, что ВС России взяли под огневой контроль главную дорогу снабжения украинского гарнизона в районе Северска.

Ранее Марочко рассказал о подготовке ВСУ к провокации в Северске. По его словам, Киев готовит обстрел социальных объектов в городе, чтобы впоследствии обвинить в ударе российских военных.

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      Глеб Палехов
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