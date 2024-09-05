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13:32, 5 сентября 2024Экономика

В Москве открыли новую станцию метро

Мэр Москвы Собянин открыл станцию «Потапово» красной ветки метро

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

В Москве в четверг, 5 сентября, после трех лет строительства для пассажиров открыли станцию метро «Потапово» Сокольнической линии. В соответствующей церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин, сообщает агентство РИА Новости.

Новая станция, расположенная в районе улицы Потаповская Роща в поселке Коммунарка, стала конечной на красной ветке, за счет нее протяженность линии выросла до 45,4 километра. Она является наземной и имеет выходы через надземные пешеходные переходы на обе стороны автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Объект выполнен в футуристическом стиле. На фотографиях, сделанных журналистами, видно, что к церемонии открытия у входа установили композицию из шаров в виде флага России. Шары аналогичных цветов украсили и пространство над входом.

По словам мэра Москвы, открытие станции «Потапово» позволит разгрузить Бутовскую линию метро и значительно улучшит транспортное обслуживание более 150 тысяч жителей района Коммунарка. «Станция готова, она оригинальная, красивая, наземная, отапливаемая станция с художественным оформлением. Самое главное — качественные поезда, хорошее обслуживание», — передает слова Собянина ТАСС. Ожидается, что пассажиропоток станции на открытие составит 20 тысяч человек в сутки, а к 2030 году он увеличится до почти 30 тысяч человек.

Летом этого года стало известно, что в Москве, кроме «Потапово», до конца 2024-го достроят и сдадут еще семь станций метро Троицкой линии.

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      Полина Кислицына
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