В России предложили лишать водителей прав за неоплаченные штрафы

В России предложили новые условия для лишения водителей прав. Речь идет о неоплаченных штрафах. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев в интервью «Ридусу».

Как пояснил парламентарий, идея состоит в том, чтобы временно лишать водителей прав, пока они не оплатят все штрафы, если их накопилось более 10. По мнению Хамзаева, мера должна приучить россиян к более ответственному отношению к правилам дорожного движения.

«Это ненормально, когда у человека накапливается по 100, 200 или 300 штрафов, и он считает для себя возможным не оплачивать их. Понятно, что рано или поздно к такому гражданину приходят судебные приставы и блокируют его банковскую карту. Но пользуется ли он этой картой? Насколько он финансово чистоплотен? Здесь уже, извините, бабка надвое сказала», — заключил депутат.

Ранее россиян предложили лишать прав на срок до полутора лет за одно нарушение. Речь шла о повторно выявленной езде без государственных регистрационных знаков.