В России рассказали о возможном ответе Зеленского за удар по училищу в Полтаве

«МК»: Зеленский приказал главкому ВСУ Сырскому ударить по России за Полтаву

Украинский лидер Владимир Зеленский после российского удара в Полтаве приказал главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому использовать дальнобойные средства и диверсантов для атаки по России. О таком возможном ответе рассказал «МК» военный эксперт Владислав Шурыгин со ссылкой на источники в Киеве.

По его словам, таким образом Зеленский планирует сгладить «негативный медиа-эффект» русских ракетных ударов и укрепить веру украинцев в ВСУ.

Военный эксперт, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук признал, что украинским военным могут быть известны базы российских военных училищ. В то же время он подчеркнул, что такие места уже взяты под прикрытие средствами противовоздушной обороны на дальних расстояниях.

4 сентября Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. По данным ведомства, там осуществлялась подготовка связистов, специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников, которые участвовали в ударах по гражданским объектам на территории России.