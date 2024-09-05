В России захотели развить меры поддержки зеленого строительства

Минстрой: в России будут развиваться меры поддержки зеленого строительства

Правительство России работает над развитием мер поддержки зеленого строительства. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин во время Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

Стасишин отметил, что в стране уже многое сделано в данном направлении. «Приняты ГОСТы и стандарты, достаточно большая нормативная база. Единственное, конечно, внедрение еще требует отдельных мер поддержки. Пока это происходит по инициативе института развития ДОМ.РФ, банков, эксплуатирующих организаций», — добавил замминистра.

По словам Стасишина, сейчас ведомство обсуждает с Банком России новую меру поддержки — возможность дополнительного вычета процентной ставки при проектном финансировании. «Пока источника нет, но тема в работе», — заявил он.

С 1 августа в России начал действовать новый ГОСТ — национальный стандарт зеленого индивидуального жилищного строительства. Норматив состоит из восьми категорий, которые помогут оценить объект с точки зрения его влияния на экологию.