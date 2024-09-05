В российском городе произошел крупный пожар

ГУМЧС: в Омске произошел пожар в здании площадью 1700 квадратных метров

В Омске произошел крупный пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону.

В ночь на четверг, 5 сентября, загорелось производственное здание и пристроенный к нему склад ангарного типа. Уточняется, что площадь возгорания составила 1700 квадратных метров. Спустя несколько часов пожар удалось локализовать, в настоящий момент он ликвидирован.

К тушению огня были привлечены 105 специалистов и 23 единицы техники. В результате случившегося никто не пострадал. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее мощный пожар произошел в центре Москвы. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Возгорание произошло на втором этаже трехэтажного административного здания.