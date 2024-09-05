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12:35, 5 сентября 2024Экономика

В Сбербанке оценили вероятность снижения цен на жилье

Зампред Сбербанка Попов: цены на жилье в России не изменятся до конца 2025 года

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Цены на жилье в России не изменятся до конца 2025 года. Вероятность снижения стоимости недвижимости в ближайшее время оценил зампред Сбербанка Анатолий Попов, передает «РИА Новости».

«Наши прогнозы среднесрочные до конца 2025 года, что цены будут ходить примерно на текущих уровнях. Мы не ожидаем ни какого-то снижения, ни роста», — заявил Попов.

Он добавил, что завершение массовой льготной ипотеки при сохранении высоких ставок уже снизило активность на рынке новостроек. Так, в Москве за шесть последних месяцев цены выросли на шесть процентов, в том время как в аналогичный период 2023 года рост составил 14 процентов. Попов считает, что адресные льготные программы не смогут заменить массовую ипотеку, так как не все граждане попадают под их условия.

В текущих условиях девелоперы начнут более активно пользоваться другими инструментам для привлечения покупателей. В том числе это рассрочки и продукты с субсидией рыночных ипотечных ставок. По словам банкира, сейчас важно исключить недобросовестные практики, которые приводят к сильному завышению цен на жилье.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что цены на жилье в России стабилизировались. По его словам, теперь стоимость недвижимости будет расти соответственно инфляции.

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      Александра Качан
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