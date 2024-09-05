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08:59, 5 сентября 2024Экономика

В Минстрое оценили стоимость жилья в России

Минстрой: цены на новостройки в России стабилизировались

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Цена квадратного метра в новостройках стабилизировалась в 2024 году. Так стоимость жилья в России оценил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, передают «Известия».

По словам замминистра, теперь цены на первичное жилье будут расти соответственно инфляции. «Это подтверждено расчетными ЦМАКПа, поэтому будем смотреть. Но нет пока предпосылок для того, чтобы цена как-то галопирующе росла, как это было в 2021 году», ― заявил Стасишин.

Он добавил, что сейчас на рынке наблюдается баланс спроса и предложения. Показатель распроданных квадратных метров в проектах со сдачей в 2026-2027 годах составляет 40 процентов против 75 процентов для объектов со сдачей в 2024-2025 годах.

Ранее эксперты по рынку недвижимости спрогнозировали снижение цен на навостройки и готовое жилье в России в 2025 году.

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