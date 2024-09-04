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11:41, 4 сентября 2024Экономика

Назван срок снижения цен на жилье

«РГ»: цены на жилье могут снизиться в 2025 году

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Цены на первичное и вторичное жилье могут начать снижаться в 2025 году. Такой прогноз дали эксперты по рынку недвижимости в беседе с «Российской газетой».

Сейчас цены на новостройки стагнируют, потому что у застройщиков нет причин устраивать распродажи. Они успели заработать в период ажиотажного спроса. Сейчас девелоперы совместно с банками запускают программы субсидирования ставок, однако Банк России препятствует таким механизмам. «Чем активнее регулятор будет бороться с такими "схематозами", тем больше стимуляция спроса будет требовать снижения цен», — отметил руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

По его словам, к концу года вырастет размер скидок и количество акций от застройщиков. По мере завершения текущих объектов будет расти давление на цены. Ради привлечения клиентов к новым проектом девелоперы начнут вводить новые проекты по ценам ниже рынка. «Таким образом, в 2025 году может развиться более выраженная тенденция к снижению цен», — заключил эксперт.

Цены на вторичное жилье также стоят на месте. Снижению препятствует медленный спрос объемов предложения. На фоне высоких ипотечных ставок продать квартиру дорого не получится, поэтому собственники откладывают поиск покупателей до осени, рассчитывая на оживления рынка. Однако последние прогнозы Банка России говорят о том, что ставка останется высокой не только в этом, но и в следующем году. «Собственникам все-таки придется уменьшать стоимость метра. Как всегда, снижение цен начнется с увеличения глубины торга, а к концу 2024-го, в 2025 году поползет вниз и средняя стоимость метра», — пояснил Репченко.

Ранее эксперты рынка недвижимости предупредили, что после отмены льготной ипотеки не стоит ждать резкого падения цен на жилье.

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      Александра Качан
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