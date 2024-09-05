В сенате США проведут слушания о российских технологиях

В сенате США на следующей неделе проведут слушания о российских технологиях

Подкомитет по расследованиям комитета внутренней безопасности и правительственных дел сената США планирует провести слушания, которые будут посвящены вопросу использования американских технологий в российских вооружениях. Об этом следует из обнародованного графика предстоящих мероприятий подкомитета, пишет РИА Новости.

Как отмечается, слушания под названием «Технологии компаний США, питающие военную машину РФ» пройдут 10 сентября. Ожидается, что на них выступят официальные представители таких крупных компаний, как Intel, AMD, Texas Instruments и Analog Devices.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что федеральное правительство США движется в сторону тирании.

Ранее Минфин США сообщил о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня». Кроме того, ведомство ввело ограничения против десяти физических лиц и двух российских организаций, пытавшихся, как утверждают в Вашингтоне, оказать влияние на исход предстоящих президентских выборов в США. В их числе оказалась главред RT Маргарита Симоньян.