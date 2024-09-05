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13:47, 5 сентября 2024Ценности

В сети восхитились новой улыбкой Джонни Деппа после критики его гнилых зубов

Кадр: @killerbartender

В сети восхитились новой улыбкой американского актера и музыканта Джонни Деппа после критики его гнилых зубов. Соответствующая публикация появилась на странице бармена с никнеймом @killerbartender в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летний артист отправился на Багамы, где его запечатлел сотрудник одного из баров. На размещенных кадрах звезда «Пиратов Карибского моря» предстал в бежевой рубашке с закатанными выше локтя рукавами и бейсболке с повернутым назад козырьком. Также Депп надел солнцезащитные очки с зеркальным напылением и продемонстрировал ровные белые зубы.

Пользователи сети высказались о внешности актера в комментариях. «Он сделал себе зубы! Выглядит так хорошо!», «Теперь никто не сможет сказать ничего плохого о зубах Джонни Деппа», «Кто-то отлично поработал над его зубами! Улыбка стала еще великолепнее», «Он выглядит таким счастливым и здоровым!» — отметили юзеры.

В мае 2023 года гнилые зубы Джонни Деппа на Каннском кинофестивале вызвали отвращение у фанатов.

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      Алина Гостева
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