В СК сообщили о расследовании атак ВСУ на Белгородскую и Херсонскую области

В СК начали расследование атак ВСУ на Херсонскую и Белгородскую области

Российские следователи намерены расследовать очередные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных жителей Херсонской и Белгородской областей, которые привели к тяжелым последствиям для гражданского населения. Об этом в четверг, 5 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Так, по данным следствия, в Новой Каховке Херсонской области из-за удара по автомобилю несовместимые с жизнью ранения получил один мужчина, еще один получил ранения в населенном пункте Алешки. Также украинский беспилотник атаковал село Богун-Городок в Белгородской области, что также привело к ранению гражданского лица.

30 августа СК возбудил дело в отношении военнослужащих ВСУ, сбросивших авиабомбу на мост в Курской области.