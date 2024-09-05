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10:30, 5 сентября 2024Силовые структуры

В СК сообщили о расследовании атак ВСУ на Белгородскую и Херсонскую области

В СК начали расследование атак ВСУ на Херсонскую и Белгородскую области

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Российские следователи намерены расследовать очередные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных жителей Херсонской и Белгородской областей, которые привели к тяжелым последствиям для гражданского населения. Об этом в четверг, 5 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Так, по данным следствия, в Новой Каховке Херсонской области из-за удара по автомобилю несовместимые с жизнью ранения получил один мужчина, еще один получил ранения в населенном пункте Алешки. Также украинский беспилотник атаковал село Богун-Городок в Белгородской области, что также привело к ранению гражданского лица.

30 августа СК возбудил дело в отношении военнослужащих ВСУ, сбросивших авиабомбу на мост в Курской области.

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      Владимир Седов
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