В США раскрыли проблемное место своей армии

Экс-помощник главы Пентагона Кропси: флот США теряет боевой потенциал

Флот США теряет боевой потенциал и мощь из-за проблем с личным составом, что делает планы по списыванию нынешних кораблей «крайне тревожными». Об этом написал экс-помощник главы Пентагона в администрации президента США Джорджа Буша-старшего Сет Кропси в своей колонке для The Wall Street Journal (WSJ).

«Выведя из эксплуатации 17 вспомогательных судов MSC, ВМС надеются сэкономить около 700 мест, снизив нагрузку на моряков. Проблема в том, что эти 17 судов имеют решающее значение для поддержания американских сил в евразийской войне», — рассказал аналитик.

Кропси призвал Конгресс США отказаться от данной меры, а также увеличить финансирование, чтобы отремонтировать нынешние корабли и поднять зарплату морякам. По его словам, в противном случае Вашингтон окажется не способен выполнять свои глобальные обязательства.

Ранее командира эсминца США USS John S. McCain Кэмерона Ясте уволили за фото с винтовкой с перевернутым прицелом. Он был уволен после резонанса из-за публикации в соцсетях Военно-морских сил США. Ведомство опубликовало фотографию стреляющего из штурмовой винтовки с оптическим прицелом офицера.